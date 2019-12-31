Губернатор Тюменской области поздравил югорчан с Новым годом

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-31T15:13:42+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Югра с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он начал с подведения итогов 2019 года, юбилейный для Тюменской области.

Глава региона отметил, что в историю год войдет открытием новых предприятий, детсадов и школ, новых дорог и мостов, созданием Межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, успехами и достижениями наших земляков, живущих в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Губернатор обратил внимание, что Тюменскую область, Югру и Ямал связывают давние добрососедские отношения и прочные узы дружбы. Такое сотрудничество – больше, чем программа. Оно продиктовано самой жизнью и прочно связывает судьбы тысяч жителей наших регионов.

- Возможно, и этот Новый год кто-то из жителей Югры и Ямала встретит на Тюменской земле, а тюменцы отправятся в гости к своим родным и друзьям в северные округа. Убежден, что наша дружба и конструктивное сотрудничество с годами будут только крепнуть, - сказал глава Тюменской области.

Новый год губернатор назвал «временем новых надежд и планов». В своем поздравлении Александр Моор пожелал землякам, больше радостных минут и счастливых моментов, исполнения самых заметных желаний, душевной гармонии, здоровья, счастья и всего самого доброго.

Александр Моор поздравляет Ямал и Югру с Новым 2020 Годом!.

ИСТОЧНИК KP.RU