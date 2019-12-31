СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-31T14:56:10+03:00

Югорчан приглашают поучаствовать в конкурсе по развитию уличного искусства и спорта Фото: pixabay.com

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Общественная организация «ОФФБИТС» объявила об официальном запуске регистрации конкурса-премии «КАРДО». По данным регионального департамента по спорту, этот конкурс является своего рода Оскаром за вклад в будущее уличного искусства и спорта.

Отмечается, что проект не имеет аналогов в мире. Участвовать в нем могут все, кто активно занимается развитием уличных культу, либо представляет общественные организации, команды и творческие проекты. Каждый участник получает возможность показать всему миру свои лучшие практики.

Всероссийская конкурс-премия будет представлена в десяти номинациях. Номинации оформят в виде отдельных площадок в финале проекта. Финал будет состоять из фестиваля, пресс-конференции, мастер-классов, соревнований и баттлов.

Проект проходит в три этапа. Сперва онлайн-регистрация на сайте конкурса и в системе АИС «Молодежь России». Регистрация закончится 29 февраля 2020 года. В заявке участники должны рассказать о себе, своей команде и проделанной работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU