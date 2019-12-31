2019-12-31T13:58:20+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух человек в Мегионе

Виной смерти людей стал пожар
Руслан Савинов
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Следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух человек в Мегионе. Фото СУ СК ХМАО.Следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух человек в Мегионе. Фото СУ СК ХМАО.
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Следственное управление следственного комитета по ХМАО проводит проверку по факту обнаружения двух обгоревших человеческих тел в Мегионе. Инцидент случился накануне.

По данным СУ СК Югры, в жилом двухэтажном доме № 24/2 на улице Садовая в Мегионе произошел пожар. В ходе его тушения в помещении одной из квартир огнеборцы обнаружили обгоревшие тела двух человек.

По данному факту проходит проверка правоохранителями. В данный момент следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара, проводят иные оперативные мероприятия. Будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины пожара.

По результатам проверки будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности виновных. О предварительных причинах возгорания в доме пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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