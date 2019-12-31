В Югре запретят продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-31T09:27:05+03:00

В последнее время губительная привычка обрела большую популярность у молодежи

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Правительство ХМАО одобрило внесение изменений в окружной закон о табачной продукции. Подробности долгожданного события сообщила пресс-служба департамента общественных и внешних связей Югры.

- Изменениями предлагается одобрить запрет продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, - подчеркнула губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Отмечается, что необходимость поправок документа была обусловлена возрастающей популярностью у жителей региона, в особенности несовершеннолетних, употребления продукции с ниоктином.

- Таким образом, предлагается установить на территории автономного округа ограничение розничной продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также административную ответственность за нарушение указанного ограничения. Кроме того, предлагается закрепить понятие «бестабачная никотиносодержащая продукция», - заявил директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин.

Внесенные изменения в правила продажи позволят снизить распространение губительной привычки среди юных жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU