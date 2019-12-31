СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-31T13:18:02+03:00

В 2020 году в ХМАО построят десять водоочистных сооружений Фото: pixabay.com

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В Югре подвели итоги природоохранной деятельности за год и поделились планами на 2020 год. Подробности сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

Так, в автономном округе из планировавшихся к очистке 248 километров береговой линии рек очистили целых 288 километров. Принято решение о создании в регионе еще трех особо охраняемых природных территорий.

- В 2020 году югорчане будут участвовать в масштабной акции по посадке кедров. В настоящее время мы подбираем пригодные площади с тем, чтобы для каждого жителя округа нашлось место посадить свое дерево - поделился замдиректора регионального департамента недропользования Егор Збродов.

- Меры по улучшению качества питьевой воды и строительству полигонов ТКО также способствуют тому, что рисков недостижения плановых цифр по этим показателям в Югре нет, - отметил руководитель природнадзора Югры Сергей Пикунов.

Также отмечается, что в 2020 году планируется строительство десяти объектов очистных сооружений. Это позволит улучшить качество питьевой воды в ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU