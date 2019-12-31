2019-12-31T12:14:34+03:00
Общество

Жителям Югры напомнили, как не отравится новогодними салатами

У каждого компонента блюда есть свой срок годности
Руслан Савинов
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Жителям Югры напомнили, как не отравится новогодними салатамиЖителям Югры напомнили, как не отравится новогодними салатамиФото: pixabay.com
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Югорчанам рассказали, как не стать жертвой одного из главных блюд на новогоднем столе, праздничного салата. Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО, следует помнить: любой салат является благоприятной питательной средой для развития патогенных микроорганизмов. Именно поэтому неправильно хранящийся кулинарный шедевр может стать причиной тяжелого пищевого отравления.

Отмечается, что в блюде перемешано множество продуктов с разными сроками хранения, К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другими соусами, ускоряющими процессы размножения микробов. Поэтому новогоднее блюдо считают скоропортящимся пищевым продуктом. Его рекомендуется хранить в холодильнике при +2 - +6 градусах.

Эксперты отмечают, что салаты из сырых овощей или фруктов могут хранится 18 часов, с добавлением мяса, птицы, копченостей – 18, винегреты – тоже 18 часов, с добавлением консервированных овощей или вареных яиц – только 6, с добавлением морепродуктов - 12 часов, из маринованных, соленых, квашеных овощей – 36 часов. Кроме того, все перечисленные варианты после внесения соуса становятся на несколько часов менее долговечными.

Специалисты добавляют, что заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Необходимо постараться не оставлять его на всю ночь на новогоднем столе, сразу убирать в холодильник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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