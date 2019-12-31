Информационная кампания «Дети тоже болеют сахарным диабетом» стартовала в ХМАО
Всероссийская информационная кампания «Дети тоже болеют сахарным диабетом» начинается в Югре. Подробности сообщил региональный департамент здравоохранения.
Отмечается, что специалисты окружной клинической больницы разработали план мероприятий по информированию населения по диабету. Среди основных вопросов: оказание медицинской помощи и социальной адаптации детей, страдающих этим недугом, раннее выявление и профилактика осложнений от этой болезни.
Участковые врачи-педиатры расскажут родителям о симптомах, диагностике и лечении заболевания. В окружной больнице на диагностической площадке 21 января будет организована экспресс-оценка состояния здоровья детей и подростков. Также на стендах в общеобразовательных и дошкольных учреждениях разместят информационные материалы, чтобы родители обратили внимание на тревожные симптомы заболевания и вовремя обратились к врачам.
Социальный проект продлится до конца января 2020 года. Добавим, что сахарный диабет — группа заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы от недостаточности гормона инсулина.
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ИСТОЧНИК KP.RU