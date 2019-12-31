2019-12-31T10:28:18+03:00
Общество

Многодетная семья из Когалыма через суд добилась нового жилья взамен аварийного

Помогло вмешательство прокуратуры
Руслан Савинов
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Многодетная семья из Когалыма через суд добилась нового жилья взамен аварийногоМногодетная семья из Когалыма через суд добилась нового жилья взамен аварийногоФото: pixabay.com
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Когалымские следователи провели проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Итоги проверки сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что заявительница и члены ее семьи проживали в многоквартирном жилом доме. Здание еще в ноябре 2014 года заключением межведомственной комиссии было признано аварийным и подлежащим сносу.

Однако администрация Когалыма не спешила предоставить семье жилое помещение по договору социального найма. Чиновники определили срок расселения дома на декабрь 2024 года. Семейство оказалось в безвыходном положении: им пришлось жить в аварийном доме и подвергать опасности свои жизнь и здоровье.

Прокурор города обратился в суд с требованием заставить администрацию Когалыма предоставить многодетной семье благоустроенное жилье по договору социального найма. Суд удовлетворил требования иска в полном объеме. В данный момент семья получила новую квартиру, в которой они и встретят новогодние праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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