В Сургуте состоялось награждение победителей «Доктор – человек, которому я доверяю»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-31T07:24:09+03:00

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В Сургуте прошло торжественное награждение победителей городского конкурса рисунков «Доктор – человек, которому я доверяю». По данным департамента здравоохранения ХМАО, акция центра медицинской профилактики, становится год от года более популярной и массовой.

- На этапе создания работ наших конкурсантов поддерживают их близкие: папы и мамы, дедушки и бабушки, братья и сестры. Наверняка они обсуждают в семейном кругу особенности медицинских профессий, вспоминают истории, когда врачи боролись за жизнь и здоровье своих пациентов. Благодаря этому улучшается климат в семье, меняется отношение к докторам, - поделился руководитель одного из филиалов центра медпрофилактики Владимир Пидзамкив.

Отмечается, что конкурс задуман для построения доверительных отношений между пациентом и врачом, повышения популярности медицинских профессий и помощи сургутянам избавиться от страха и волнения перед посещением медицинских работников. Участниками были ученики начальных классов из тридцати школ города и воспитанники творческих мастерских.

Добавим, что всего на конкурс «Доктор – человек, которому я доверяю» поступило более трехсот работ. Сорок вошли в финал и попали на выставку с одноименным названием.

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ИСТОЧНИК KP.RU