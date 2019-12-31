2019-12-31T06:17:03+03:00
Происшествия

В крупном ДТП в Сургутском районе пострадали одиннадцать человек

Вероятный виновник – водитель автобуса
Руслан Савинов
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В крупном ДТП в Сургутском районе пострадали одиннадцать человек. Фото УМВД ХМАО.В крупном ДТП в Сургутском районе пострадали одиннадцать человек. Фото УМВД ХМАО.
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Накануне около 18:00 на 17 километре автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили вахтовый автобус и грузовой автомобиль. Подробности случившегося сообщила пресс-служба окружной госавтониспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса «Кароса» перевозил рабочих с месторождения. Однако автобус не выбрал безопасную дистанцию и в результате этого произошло столкновение с автомобилем «Кировец», который двигался впереди в попутном направлении и имел в своем составе полуприцеп.

В результате ДТП пострадали одиннадцать человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В данный момент на месте происшествия работают наряды госавтоинсекции, следственно-оперативная группа полиции. Подробности произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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