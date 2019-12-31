За неделю в Югре выявлено 80 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-31T06:28:28+03:00

16 автомобилистов сели нетрезвыми за руль не первый раз

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За минувшую неделю на дорогах Югры задержаны 80 водителей с признаками опьянения. 16 уголовных дел возбуждено в отношении автомобилистов, уже не первый раз севших за руль в нетрезвом состоянии.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей региона на необходимость проявления ежедневной бдительности. Югорчан просят незамедлительно сообщать о всех фактах пьяного вождения в дежурные части подразделений ГИБДД.

К слову, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или очередной отказ от медосвидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

- Федеральным законом увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение ПДД и эксплуатации автомобилей, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - уточнили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU