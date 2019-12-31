За неделю в Югре выявлено 80 пьяных водителей
За минувшую неделю на дорогах Югры задержаны 80 водителей с признаками опьянения. 16 уголовных дел возбуждено в отношении автомобилистов, уже не первый раз севших за руль в нетрезвом состоянии.
Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей региона на необходимость проявления ежедневной бдительности. Югорчан просят незамедлительно сообщать о всех фактах пьяного вождения в дежурные части подразделений ГИБДД.
К слову, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или очередной отказ от медосвидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.
- Федеральным законом увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение ПДД и эксплуатации автомобилей, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - уточнили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU