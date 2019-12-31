2019-12-31T05:29:05+03:00
Общество

Погода в Югре 31 декабря: ожидается изморозь, местами метель

Температура воздуха -15 ... -20 градусов
Анна Полякова
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Погода в Югре 31 декабря: ожидается изморозьПогода в Югре 31 декабря: ожидается изморозьФото: Анна Полякова
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Во вторник, 29 сентября, в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, ожидается изморозь и метель. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-16 м/с. Температура воздуха днем -15… -20 ºС, на востоке региона до -25 ºС.

В Ханты-Мансийске - переменная облачность. Днем - небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем -15…-17 ºС.

В Сургуте солнечно, без осадков. Ветер южный 7 м/с. Температура воздуха весь день продержится в пределах -20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер южный 5 м/с. Температура воздуха -23 градуса.

В Нефтеюганске в основном облачно, без осадков. Ветер южный 8 м/с. Температура воздуха -20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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