2019-12-30T08:38:36+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе по горячим следам задержали грабителя

Ранее он уже был судим
Руслан Савинов
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В Пыть-Яхе по горячим следам задержали грабителяВ Пыть-Яхе по горячим следам задержали грабителяФото: pixabay.com
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Накануне в полицию Пыть-Яха поступило сообщение от медсестры приемного отделения городской больницы, сообщившей о мужчине с переломом челюсти. Подробности инцидента сообщило УМВД ХМАО.

Потерпевший рассказал полицейским, что поздно вечером во дворе одного из домов города неизвестный нанес ему множественные удары по голове, после чего скрылся, похитив около 53 тысяч рублей. Отмечается, что нападавший был пьян.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Ранее ООН привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» с ограничением свободы на три года.

Злоумышленник во всем сознался. Также он рассказал: с потерпевшим он познакомился в одном из кафе Пыть-Яха, где они вдвоем распивали алкоголь. Именно там он увидел у мужчины в руках довольно большое количество денег при оплате заказа, что и подтолкнуло его на совершение преступления. Похищенные наличные он успел потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». Максимальным наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время подозреваемый задержан.

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В Пыть-Яхе по горячим следам задержали грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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