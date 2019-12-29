В Нижневартовске полицейские навестили детей в окружной больнице

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-29T14:50:38+03:00

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Сотрудники МОМВД России «Нижневартовский» по традиции поздравили пациентов детской клинической больницы. Переодевшись в сказочных персонажей, они поздравили малышей с Новым годом.

- Ребята очень обрадовались и удивились, с удовольствием рассказали гостям новогодние стихотворения, - отметили сотрудники МОМВД России «Нижневартовский». Добавив, что подарили каждому ребенку новогодние подарки.

К ежегодной акции также присоединились сотрудники отдела полиции № 3 города Покачи. Они поздравили с наступающим Новым годом детей, чьи родители работают в органах внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU