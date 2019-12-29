Погода в Югре на 29 декабря: возможна изморозь

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-29T08:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 декабря, на территории ХМАО-Югры ожидается переменная облачность. По западной половине день преимущественно без осадков. По восточной половине местами возможен небольшой снег, изморозь.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -22,-27 градусов, по восточным районам -30,-35 градусов,по западным районам -15,-20 градусов.

Днем столбик термометра останется на отметке -20,-25 градусов. По восточным районам -26,-31 градусов, по западным районам -12,-17 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня также ожидается переменная облачность. Ночью будет идти слабый снег, днем без осадков. Возможна изморозь. В течение дня западный ветер 5-10 м/с. Температура ночью -25,-27 градусов, днем -21,-23 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югры»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU