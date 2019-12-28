Школьники Югры побывали на Кремлевской елке

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-28T14:28:36+03:00

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Школьники Югры стали участниками новогоднего представления в Государственном Кремлёвском дворце. В Москву от округа ездили 76 детей из 11 муниципалитетов.

В столице побывали ребята из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Радужного, Мегиона, Лангепаса, Урая, Пыть-Яха, Нягани и Кондинского района. Все они отличники учебы, победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов, а также дети из малообеспеченных семей.

- Детей сопровождали педагогические работники, врачи-педиатры, сотрудники полиции. Для юных югорчан была предусмотрена отличительная экипировка – шапка и шарф с логотипом автономного округа, - рассказали в пресс-службе правительства округа.

Там отметили, что в программе пребывания делегации также были экскурсии по достопримечательностям столицы, посещение театра им. Д.Ю. Куклачева и московского планетария.

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ИСТОЧНИК KP.RU