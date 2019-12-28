В Нижневартовске завершается строительство новой школы в 18-м микрорайоне

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-28T10:08:08+03:00

Ввод всех корпусов намечен на третий квартал 2020 года

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В Нижневартовске завершается строительство первого учебного корпуса школы на улице Романтиков в 18 микрорайоне. Ввод всех корпусов намечен на третий квартал следующего года.

Свои двери учащимся школа распахнет 1 сентября 2020 года. В ней смогут обучаться 1725 детей. Открытие школы в этом районе позволит разгрузить другие учреждения образования, отмечают в администрации города. Однако уже сейчас желающих подать документы больше, чем школа может вместить.

- Таким образом, было принято решение сначала принять проживающих в непосредственной близости от новой школы, – в 17, 18, 23, 24 кварталах. При наличии свободных мест будет осуществляться прием ребят из других кварталов, расположенных за улицей Ханты-Мансийской, - пояснили в мэрии города.

Там добавили, что прием заявлений в новую школу запланирован на июнь-июль 2020 года – после окончания строительства и получения правоустанавливающих документов, поэтому будущим первоклассникам также необходимо подать заявление в действующие школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU