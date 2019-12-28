2019-12-28T08:14:08+03:00
Общество

Погода в Югре на 28 декабря: ожидается снег

Температура воздуха днем составит -13 градусов
Марина Васильева
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Фото Ивана ГорбуноваФото Ивана Горбунова
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Сегодня, 28 декабря, в Югре будет пасмурно. На протяжение всего дня ожидается снег, который должен ослабнуть во второй половине дня. Совсем прекратится он ближе к вечеру.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха на уровне -13-16 градусов. Направление ветра будет меняться от южного до северо-западного со скоростью 7-12 м/с.

В народном календаре 28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обращали внимание на следующие приметы: если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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