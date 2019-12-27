В Сургутском районе открыли технопарк

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-27T15:36:44+03:00

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой открыл стационарный технопарк в Белом Яре. Как сообщает администрация района, новая технологическая лаборатория начала работу на базе центра детского творчества.

- Первый этап был ровно год назад – мобильный технопарк. Второй в России - у нас в районе. Очень успешно зарекомендовал себя. 163 образовательных мероприятия было проведено с охватом более тысячи детей. Второй этап – стационарный технопарк. Общая стоимость оборудования - 15 млн рублей. Практически все деньги из бюджета Сургутского района. 4 лаборатории, - поделился Андрей Трубецкой.

Молодое поколение Белого Яра уже начало изучать робототехнику, промышленный дизайн и виртуальную реальность в технопарке. Кроме того, открыт интерактивный музей, где можно познакомиться с историей России.

Отмечается, что детский технопарк стал инновационной формой организации творчества и исследовательской деятельности. Миссией данного проекта является популяризация научно-технического творчества среди молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU