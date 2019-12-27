Югорчан просят сообщать о подозрительной продаже продукции, содержащей никотин

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-27T15:18:50+03:00

Она особенна вредная для детского и подросткового организма

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Жителей региона просят сообщать о продаже никотиносодержащей продукции, вызывающей подозрения. Призыв к югорчанам адресовал Роспотребнадзор по ХМАО.

Отмечается, что это происходит из-за участившихся сообщений о трагических случаях употребления детьми и подросткам сосательного и жевательного табака. Данный вид продукции известен также под названием «снюс».

Эксперты сообщают, что некурительная никотинсодержащая продукция оказывает разрушительное влияние на организм: сеанс рассасывания такой смеси длится от 5 до 30 минут. За это время в организм поступает от 20 до 80 мг никотина вместо 1,5 мг, которые обычно получают при выкуривании крепкой сигареты.

- Никотин является нервным ядом, негативно влияет на центральную и вегетативную нервную систему, поражает сердечно-сосудистую систему, - напоминает медицинское сообщество.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Югре просят жителей региона сообщать о фактах реализации такой продукции. Телефон горячей линии управления: отдел защиты прав потребителей: (3467) 36-00-03 добавочный 1600.

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ИСТОЧНИК KP.RU