СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-27T14:20:01+03:00

Югорчанка в лидерах первого дня чемпионата мира по рапиду. Фото «ЮграМегаСпорт».

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Действующая чемпионка России югорчанка Ольга Гиря после первого дня чемпионата мира по рапиду находится в первой первую строчке турнирной таблицы. Об успехах спортсменки сообщил «ЮграМегаСпорт».

Накануне на московском стадионе «Лужники» прошли первые партии чемпионатов мира по рапиду под патронажем короля Салмана. Мужчины сыграли пять туров, а женщины – четыре. Первую строчку вместе с Ольгой Гиря делят грузинка Мери Арабидзе и румынка Ириной Бульмагой.

- Четыре партии – это не так много, еще весь турнир впереди. Во встрече с Наной Дзагнидзе я получила очень комфортную позицию с дебюта на два результата. А вот первые партии, наоборот, были более нервозными, - поделилась впечатлениями о выступлении Ольга Гиря.

Состоялись пять туров у мужчин и четыре тура у женщин. Отмечается, что чемпионов мира в рапиде определят завтра, 28 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU