2019-12-27T14:20:01+03:00
Спорт

Югорчанка в лидерах первого дня чемпионата мира по рапиду

Борьба за кубки продолжится завтра, 28 декабря
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанка в лидерах первого дня чемпионата мира по рапиду. Фото «ЮграМегаСпорт».Югорчанка в лидерах первого дня чемпионата мира по рапиду. Фото «ЮграМегаСпорт».
Изменить размер текста:

Действующая чемпионка России югорчанка Ольга Гиря после первого дня чемпионата мира по рапиду находится в первой первую строчке турнирной таблицы. Об успехах спортсменки сообщил «ЮграМегаСпорт».

Накануне на московском стадионе «Лужники» прошли первые партии чемпионатов мира по рапиду под патронажем короля Салмана. Мужчины сыграли пять туров, а женщины – четыре. Первую строчку вместе с Ольгой Гиря делят грузинка Мери Арабидзе и румынка Ириной Бульмагой.

- Четыре партии – это не так много, еще весь турнир впереди. Во встрече с Наной Дзагнидзе я получила очень комфортную позицию с дебюта на два результата. А вот первые партии, наоборот, были более нервозными, - поделилась впечатлениями о выступлении Ольга Гиря.

Состоялись пять туров у мужчин и четыре тура у женщин. Отмечается, что чемпионов мира в рапиде определят завтра, 28 декабря.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24