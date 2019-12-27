СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-27T14:32:17+03:00

Волонтеров-медиков Югры поощрили за плодотворную работу в 2019 году Фото: pixabay.com

Они признаны одними из главных агитаторов ведения ЗОЖ в регионе

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В Ханты-Мансийской государственной медицинской академии прошло награждение благодарственными письмами участников и организаторов всероссийского добровольческого движения «Волонтеры-медики». Подробности мероприятия сообщила окружная дума.

- Неоценима помощь волонтеров в рамках реализации проекта «Здоровое будущее». Во время прививочной кампании они проводили просветительскую работу среди студентов высших и средних профессиональных учреждений Ханты-Мансийска, выступали с лекциями о пользе вакцинации и вреде самолечения, мерах профилактики, особенностях острых респираторных заболеваний, осложнениях, которые могут возникнуть при гриппе. После таких встреч количество студентов, желающих пройти вакцинацию, резко увеличивалось, - отметил окружной парламентарий Николай Ташланов.

В течение года волонтеры проводили профилактическую работу со школьниками: выступали с лекциями о вреде табака, алкоголя и наркотиков, призывая вести здоровый образ жизни.

Отмечается, что, участвуя в благотворительных мероприятиях движения и акциях, будущие медсестры, фельдшеры и врачи начинают постигают азы профессии, приобретают полезные навыки и опыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU