2019-12-27T13:40:02+03:00
Общество

Чиновникам Югры в преддверии праздников напомнили о запрете получения подарков

Запрещено как получать, так и дарить
Руслан Савинов
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Чиновникам Югры в преддверии праздников напомнили о запрете получения подарковЧиновникам Югры в преддверии праздников напомнили о запрете получения подарковФото: pixabay.com
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В связи с предстоящими новогодними праздниками государственным гражданским служащим напомнили о соблюдении антикоррупционного законодательства. Соответствующее обращение опубликовал Роспотребнадзор ХМАО.

Ведомство обратило внимание на запреты дарения и получения подарков. Отмечается, что запрет распространяется на госслужащих в связи с выполнением их должностных обязанностей. Подношения недопустимы как от физических, так и от юридических лиц.

Эксперты напоминают, что нарушение закона создает конфликт интересов, ставит под сомнение объективность решений сотрудника. В связи с этим грозит ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. В случае, когда подарок расценивается как взятка, возможна уголовная ответственность.

- Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, стоит воздерживаться от безвозмездного получения услуг, работ. Это тоже расценивается как материальная выгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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