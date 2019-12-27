Хантымансийцев приглашают на «Чумовую улицу»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-27T13:22:36+03:00

Она будет ждать гостей в археопарке

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Жителей окружной столицы ждет масса развлечений в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица». Как отмечает городская администрация, город использует этот титул уже седьмой год подряд.

Одно из самых ожидаемых событий - открытие «Чумовой улицы» с произвольной постановкой ударения в первом слове названия. Улица откроется уже завтра, 28 декабря, в археопарке.

- Ее название произошло от слова «чум» - это жилище северных оленеводов. Чумы там, конечно, будут. Но не только. Если вы давно не катались на оленьих упряжках, не ели шурпу из оленины и не бегали на охотничьих лыжах, то вам на «Чумовую улицу», - поделились интригой организаторы мероприятия.

В программе значатся мастер-классы, дегустация блюд национальной кухни народов ханты и манси, игры и развлечения.

Отдельно отметим, что 6 января в 14:00 археопарк наполнится сказочными героями. Десятки ростовых кукол проведут большую развлекательную программу для всех гостей площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU