СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-27T13:02:55+03:00

Почти тридцать югорских спортсменов стали кандидатами на участие в Олимпиаде – 2020. Фото депспорта ХМАО.

Изменить размер текста: A A

В официальный список кандидатов из Югры на участие в Олимпийских Играх вошли 26 спортсменов. Как сообщает департамент физкультуры и спорта ХМАО, упомянутые участники представляют 13 видов спорта.

Претендентами на попадание в сборную команду по волейболу являются сургутянин Игорь Кобзарь, мегионец Артем Вольвич и вартовчанин Артем Ермаков. В составе национальной сборной по водному поло могут выступить Анна Тимофеева и Светлана Степахина из окружной столицы. Хорошие шансы попасть в сборную по гребному слалому имеет югорчанин Павел Котов, который стал бронзовым призером чемпионата мира в этом году.

Также есть претенденты в дзюдо, легкой атлетике, вольной борьбе, спортивной гимнастике, тхэквондо, тяжелой атлетике и художественной гимнастике. Самый многочисленный состав спортсменов заявлен в боксе: в списке числятся шесть человек.

Отметим, чтобы попасть в олимпийскую сборную, спортсменам предстоит ещё пройти отбор на предстоящих квалификационных соревнованиях.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU