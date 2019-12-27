Станция скорой помощи Нижневартовска получила новое оборудование
Скорая помощь Нижневартовска закупила большое количество ультрасовременного оборудования. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, приборы обновили за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Среди новых аппаратов: уникальный аппарат искусственной вентиляции легких. Он позволит фельдшеру безопасно провести процедуру при оказании экстренной медицинской помощи.
Врачи отметили, что одно из главных преимуществ нового аппарата - простота и надежность в эксплуатации. Цветные указатели на передней панели прибора помогут выбрать необходимые параметры с учетом возраста и массы тела пациента. Есть возможность сочетания аппарата с другими модулями, например, для ингаляции кислорода.
Добавим, что перед вводом в эксплуатацию нового оборудования медикам провели подробный инструктаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU