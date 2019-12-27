Станция скорой помощи Нижневартовска получила новое оборудование

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-27T12:40:41+03:00

Оно поможет людям с тяжелыми повреждениями легких

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Скорая помощь Нижневартовска закупила большое количество ультрасовременного оборудования. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, приборы обновили за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Среди новых аппаратов: уникальный аппарат искусственной вентиляции легких. Он позволит фельдшеру безопасно провести процедуру при оказании экстренной медицинской помощи.

Врачи отметили, что одно из главных преимуществ нового аппарата - простота и надежность в эксплуатации. Цветные указатели на передней панели прибора помогут выбрать необходимые параметры с учетом возраста и массы тела пациента. Есть возможность сочетания аппарата с другими модулями, например, для ингаляции кислорода.

Добавим, что перед вводом в эксплуатацию нового оборудования медикам провели подробный инструктаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU