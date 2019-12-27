В Югре разработают стандарт долголетия

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-27T12:49:57+03:00

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В ХМАО состоялось заседание совета по вопросам граждан старшего поколения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что директор департамента соцразвития Тереза Пономарева обратила внимание на проект «Старшее поколение», направленный на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

- Для решения этой задачи в 2019 году было организованы меры поддержки для 221 человека пожилого возраста и инвалида: приемная семья для пожилого, предоставление сертификатов по уходу на дому за одинокими тяжелобольными, мобильные бригады, - отметила Тереза Пономарева.

- Необходимо разработать региональный стандарт долголетия. Давайте подумаем, что там должно быть упаковано, - нацелил участников встречи замгубернатора Югры Всеволод Кольцов.

Кроме того, Кольцов поручил департаменту физической культуры и спорта создать в муниципалитетах площадки для занятий спортом пожилых под руководством профессиональных инструкторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU