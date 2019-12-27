Аферисты в интернете вновь нажились на доверчивости югорчан

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-27T12:17:44+03:00

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Накануне в Югре произошло десять дистанционных мошенничеств и краж с кредиток. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

Самой крупной суммы лишилась 30-летняя жительница Югорска. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником техподдержки банка. Он ввел девушку в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег завладел реквизитами двух банковских карт. С них злоумышленник похитил более 150 тысяч рублей.

У жителя Радужного 2000 года рождения мошенники похитили более девяти тысяч рублей. Это произошло, когда молодой человек пытался продать в интернете игровую приставку «Sony PlayStation».

За сутки в общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам почти двести тысяч рублей. Отмечается, что среди пострадавших больше женщин среднего возраста.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых. Правоохранители призывают жителей региона быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

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ИСТОЧНИК KP.RU