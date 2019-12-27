Шутники выставили на продажу город Лянтор

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-27T11:58:51+03:00

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На сайте бесплатных объявлений «Авито» неизвестные разместили объявление о продаже Лянтора. В региональных сообществах в соцсети «ВКонтакте» пользователи интернета бурно реагировали на шутку.

- Не плохой город, продаю из-за ненадобности. Можете приобрести с людьми, но тогда цена будет другая. Из хорошего в городе есть горячая - холодная вода, площадь и все. Из недостатков: пять школ и один техникум. Не продаю, а от сердца отрываю, - написал на «Авито» шутник.

Учитывая, что среди недостатков указаны наличие школ и техникум, то неизвестным мог оказаться местный школьник или студент. Свой родной город он оценил в сумму 25 миллионов рублей. Автор объявления — Иван Иванов.

В соцсетях продавцу заметили, что он продешевил. Одно лишь торговое помещение на городском рынке может стоит до 220 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU