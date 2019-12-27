2019-12-27T11:16:10+03:00
Общество

Сургутский район станет одним из мощных центров зимнего туризма в Югре

Появится возможность путешествовать на собачьих упряжках до горнолыжной базы
Руслан Савинов
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Сургутский район станет одним из мощных центров зимнего туризма в ХМАО. Фото администрации района.Сургутский район станет одним из мощных центров зимнего туризма в ХМАО. Фото администрации района.
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Сургутский район заключил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с фондом развития Югры. Как сообщает администрация района, это сотрудничество позволит создать благоприятные условия для развития туристических потоков и поддержания положительного имиджа.

Отмечается, что документы были подписаны на новой спортивной базе Лямина. Там планируют оказывать не только туристические услуги, но и проводить спортивно-массовые мероприятия.

- Спортивная база в таком живописном месте на берегу реки – это, конечно, замечательное место. Достигнутые успехи в развитии материально-технической базы дадут новый толчок в продвижении туризма не только в Сургутском районе, но и в Ханты-Мансийском автономном округе, - рассказал директор базы Валентин Полторацкий.

В конце встречи учредитель федерации ездового спорта ХМАО Надежда Лебедева презентовала новый туристический маршрут «Северный путь». В рамках него туристы смогут путешествовать на собачьих упряжках из Лямина до горнолыжного комплекса «Каменный мыс». Первый пробный маршрут планируется на 15 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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