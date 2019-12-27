2019-12-27T11:00:12+03:00
Общество

В Урае подвели итоги благотворительной акции «Елка желаний»

Заветные желания исполнились почти у четырехсот маленьких горожан
Руслан Савинов
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Подвели итоги благотворительной акции «Елка желаний» в УраеПодвели итоги благотворительной акции «Елка желаний» в УраеФото: pixabay.com
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В Урае завершилась благотворительная акция «Елка желаний – 2020», организованная волонтерским движением. По информации городской администрации, акция проходила во второй раз, но в этом году вызвала особую популярность и привлекла многих горожан. Это благотворительный проект по сбору новогодних подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Акцию мы пробовали запустить еще в прошлом году, но она получилась не столь масштабной, как сейчас. Активно откликнулись и благотворители. В своих пожеланиях дети загадывали что-то простое – к примеру, конструктор, машинку или куклу. Из необычных подарков – сухой бассейн, лыжи, коньки, огромная машина и большая кукла с метр в высоту. Вы бы видели эти эмоции, которые появляются на лицах у детей, когда они получают подарок, о котором они мечтали. Эти эмоции не передать словами! Огромное спасибо всем, кто приложил к этому свою душу. Надеемся, что эта акция станет традиционной, – отметила руководитель «Доброволец Урая» Александра Соболева.

Вскоре на новогодних утренниках получат подарки 365 юных урайцев. Это воспитанники дома ребенка, школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями, социально-реабилитационного центр, а также дети-сироты и дети из неблагополучных и кризисных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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