Около тысячи югорчан с инвалидностью занимаются по программам оздоровления

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-27T10:55:34+03:00

Около тысячи людей с инвалидностью в Югре стали заниматься по программам оздоровления. Фото депздрава ХМАО.

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Количество людей с инвалидностью, занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности в Югре, за последнее время увеличилось с 80 до 1216 человек. Среди них 757 детей. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

- С целью материально-технического сопровождения программ центр приобрел спортинвентарь и оборудование стоимостью более четырех миллионов рублей. В сентябре текущего года оно было передано в пятнадцать муниципалитетов Югры, - поделился директор центра адаптивного спорта ХМАО Михаил Вторушин.

Всего реализуется 76 оздоровительных программ. Активнее всего занятия физкультурой для людей с инвалидностью проводят в Нижневартовске, Нефтеюганске, Радужном, Когалыме, Урае, Сургутском районе и Пыть-Яхе.

Занятия проводят не только для терапии. Также спортсменов отбирают на различные муниципальные и региональные соревнования. Далее следует этап подготовки и участие во всероссийских и международных турнирах.

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ИСТОЧНИК KP.RU