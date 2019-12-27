Мошенниц из Алтайского края осудили в Нижневартовском районе

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-27T10:16:08+03:00

Злоумышленницы похитили вещи из вагончика на месторождении, где работали

Изменить размер текста: A A

Нижневартовский районный суд признал виновными двух жительниц Алтайского края по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, одна из женщин осуждена за «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Подробности двух уголовных дел сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленницы на территории Хохряковского месторождения в Нижневартовском районе похитили из жилого вагончика ценности. Вещи принадлежали их работодателю, которому был причинен ущерб в 45 тысяч рублей.

Также одна из осужденных предложила своим знакомым помощь в трудоустройстве на более высокооплачиваемую работу. Но когда она получила от них 94 тысячи рублей, то просто потратила деньги, не выполнив обещание.

Суд назначил первой из осужденных полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Вторая мошенница получила трехлетний условный срок с испытанием в три года.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU