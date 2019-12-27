2019-12-27T10:16:08+03:00
Происшествия

Мошенниц из Алтайского края осудили в Нижневартовском районе

Злоумышленницы похитили вещи из вагончика на месторождении, где работали
Руслан Савинов
Поделиться:
Мошенниц из Алтайского края осудили в Нижневартовском районе. Фото прокуратуры ХМАО.Мошенниц из Алтайского края осудили в Нижневартовском районе. Фото прокуратуры ХМАО.
Изменить размер текста:

Нижневартовский районный суд признал виновными двух жительниц Алтайского края по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, одна из женщин осуждена за «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Подробности двух уголовных дел сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленницы на территории Хохряковского месторождения в Нижневартовском районе похитили из жилого вагончика ценности. Вещи принадлежали их работодателю, которому был причинен ущерб в 45 тысяч рублей.

Также одна из осужденных предложила своим знакомым помощь в трудоустройстве на более высокооплачиваемую работу. Но когда она получила от них 94 тысячи рублей, то просто потратила деньги, не выполнив обещание.

Суд назначил первой из осужденных полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Вторая мошенница получила трехлетний условный срок с испытанием в три года.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шутники выставили на продажу город Лянтор
Следователи Пыть-Яха заблокировали сайты с продажей водительских удостоверений
Сургутский район станет одним из мощных центров зимнего туризма в Югре
В Урае подвели итоги благотворительной акции «Елка желаний»
Около тысячи югорчан с инвалидностью занимаются по программам оздоровления
Суд Когалыма помог десяти семьям переехать из аварийного дома в новые квартиры
Мошенниц из Алтайского края осудили в Нижневартовском районе
Более трехсот сургутских семей встретят Новый год в новых квартирах
Житель Пыть-Яха горько пожалел о своих поддельных водительских правах
Вартовчанина осудили за крупный сбыт наркотиков
Жильцы пострадавшего от огня дома в Нижневартовске вернулись в свои квартиры
Страшная трагедия на Сургутский дороге: «МАЗДА» сбила подростка
В Нижневартовске и Лангепасе обнаружили нелегальных мигрантов
За осенний призыв в вооруженные силы РФ отправились более две тысячи югорчан
Компания «Россети» ввела в работу подстанции в Югре и на Ямале
Самый массовый российский триатлон прошел в окружной столице
В Югре запланировали мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом
В канун нового года более ста нижневартовских семей отпразднуют новоселье
Погода в Югре 27 декабря: незначительное потепление
В Югре подвели предварительные итоги операции «Ель» в 2019 году