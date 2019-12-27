Более трехсот сургутских семей встретят Новый год в новых квартирах

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-27T09:43:40+03:00

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Глава Сургута Вадим Шувалов вручил ключи от новых квартир на улицах Усольцева и Замятинской жителям ветхого и аварийного жилья. По данным городской администрации, всего обладателями благоустроенных квартир в этом году стали более 330 семей.

- Это заключительное мероприятие по расселению граждан в этом году. В январе мы приступаем к реализации новой программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Квартиры уже приобретены. Будем работать с тем же списком, который начали в 2018 году. Темпы расселения жителей в Сургуте опережают не только другие муниципалитеты, но и некоторые регионы России, – отметила начальник ликвидации ветхого жилья Сургута Елена Абросимова.

- Настоящий новогодний подарок сделала нам администрация. До этого всю сознательную жизнь жила в общежитии на Озерной. Мы уже были в новом районе, остались довольны. Инфраструктура отличная – закрытая территория, наличие школы рядом очень порадовали. Опять же есть детские площадки, что для меня как мамы большой плюс, – поделилась впечатлением жительница новой квартиры Оксана Давлетшина.

С января следующего года начнется расселение еще 422 семей. На это потрачено около 1,5 миллиарда рублей окружного бюджета. Жилье уже приобретено и ждет новоселов. Всего в 2020 году по программе расселения планируется предоставить новые квартиры почти тысяче семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU