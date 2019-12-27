2019-12-27T09:43:40+03:00
Общество

Более трехсот сургутских семей встретят Новый год в новых квартирах

В следующем году таких счастливчиков будет почти тысяча
Руслан Савинов
Поделиться:
Более трехсот сургутских семей встретят Новый год в новых квартирах. Фото администрации города.Более трехсот сургутских семей встретят Новый год в новых квартирах. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Глава Сургута Вадим Шувалов вручил ключи от новых квартир на улицах Усольцева и Замятинской жителям ветхого и аварийного жилья. По данным городской администрации, всего обладателями благоустроенных квартир в этом году стали более 330 семей.

- Это заключительное мероприятие по расселению граждан в этом году. В январе мы приступаем к реализации новой программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Квартиры уже приобретены. Будем работать с тем же списком, который начали в 2018 году. Темпы расселения жителей в Сургуте опережают не только другие муниципалитеты, но и некоторые регионы России, – отметила начальник ликвидации ветхого жилья Сургута Елена Абросимова.

- Настоящий новогодний подарок сделала нам администрация. До этого всю сознательную жизнь жила в общежитии на Озерной. Мы уже были в новом районе, остались довольны. Инфраструктура отличная – закрытая территория, наличие школы рядом очень порадовали. Опять же есть детские площадки, что для меня как мамы большой плюс, – поделилась впечатлением жительница новой квартиры Оксана Давлетшина.

С января следующего года начнется расселение еще 422 семей. На это потрачено около 1,5 миллиарда рублей окружного бюджета. Жилье уже приобретено и ждет новоселов. Всего в 2020 году по программе расселения планируется предоставить новые квартиры почти тысяче семей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шутники выставили на продажу город Лянтор
Следователи Пыть-Яха заблокировали сайты с продажей водительских удостоверений
Сургутский район станет одним из мощных центров зимнего туризма в Югре
В Урае подвели итоги благотворительной акции «Елка желаний»
Около тысячи югорчан с инвалидностью занимаются по программам оздоровления
Суд Когалыма помог десяти семьям переехать из аварийного дома в новые квартиры
Мошенниц из Алтайского края осудили в Нижневартовском районе
Более трехсот сургутских семей встретят Новый год в новых квартирах
Житель Пыть-Яха горько пожалел о своих поддельных водительских правах
Вартовчанина осудили за крупный сбыт наркотиков
Жильцы пострадавшего от огня дома в Нижневартовске вернулись в свои квартиры
Страшная трагедия на Сургутский дороге: «МАЗДА» сбила подростка
В Нижневартовске и Лангепасе обнаружили нелегальных мигрантов
За осенний призыв в вооруженные силы РФ отправились более две тысячи югорчан
Компания «Россети» ввела в работу подстанции в Югре и на Ямале
Самый массовый российский триатлон прошел в окружной столице
В Югре запланировали мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом
В канун нового года более ста нижневартовских семей отпразднуют новоселье
Погода в Югре 27 декабря: незначительное потепление
В Югре подвели предварительные итоги операции «Ель» в 2019 году