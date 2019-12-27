2019-12-27T09:23:51+03:00
Происшествия

Житель Пыть-Яха горько пожалел о своих поддельных водительских правах

Подложные документы он приобрел в интернете
Руслан Савинов
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Житель Пыть-Яха горько пожалел о своих поддельных водительских правахЖитель Пыть-Яха горько пожалел о своих поддельных водительских правахФото: pixabay.com
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Судебные приставы взыскали с жителя Пыть-Яха уголовный штраф за использование поддельных документов. Подобности случая сообщила пресс-служба управления судебных приставов Югры.

Мужчина купил поддельное водительское удостоверение в интернете. Вскоре он им воспользовался, когда предъявил инспектору ГИБДД. У сотрудника автоинспекции документ вызвал сомнения в подлинности. Поэтому водительское удостоверение он изъял у 27 - летнего гражданина.

За использование подделки суд признал югорчанина виновным и привлек к уголовной ответственности по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов. Наказанием стал уголовный штраф в размере 15 тысяч рублей. Вскоре мужчина попал в список должников и стал не выездным. Чтобы никто на работе не узнал о его судимости должник моментально уплатил штраф в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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