2019-12-27T09:10:04+03:00
Происшествия

Вартовчанина осудили за крупный сбыт наркотиков

В тюрьме он проведет очень долгое время
Руслан Савинов
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Вартовчанина осудили за крупный сбыт наркотиковВартовчанина осудили за крупный сбыт наркотиков
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Нижневартовский городской суд признал виновным местного жителя по статье «Незаконный сбыт наркотиков в значительном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Подробности преступления сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в июне 2019 года осужденный сначала купил через тайник-закладку наркотик «синтетику» массой почти грамм, а затем перепродал его на территории садово-огороднического товарищества.

Чуть позднее с целью дальнейшего сбыта он также приобрел более грамма запрещенного вещества, которое хранил при себе. Но вскоре злоумышленника задержали сотрудниками полиции. Наркотики они изъяли из незаконного оборота.

Суд определил наркосбытчику наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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