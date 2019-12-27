2019-12-27T08:56:25+03:00
Общество

Жильцы пострадавшего от огня дома в Нижневартовске вернулись в свои квартиры

Новый год они проведут в родных стенах
Руслан Савинов
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Жильцы пострадавшего от огня дома в Нижневартовске вернулись в свои квартиры. Фото городской администрации.Жильцы пострадавшего от огня дома в Нижневартовске вернулись в свои квартиры. Фото городской администрации.
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Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с жильцами дома на улице Спортивной, в котором в июле загорелась кровля, чтобы поздравить их с новосельем. По информации городской администрации, почти все двести жителей дома вернулись в отремонтированное жилье.

- Наша квартира одна из тех, которые выгорели полностью. Сейчас дела гораздо лучше, чем могли представить. Ремонт стремительно заканчивается. Нам нравится. Сделано все качественно. Довольны работой подрядчика и помощью, которая была оказана. Хочется быстрее домой, встретить Новый год в родных стенах. Живем в муниципальном предоставленном жилье, за что тоже благодарны. Планируем скорый переезд, - рассказала жительница дома Анастасия Кузьмина.

Отмечается, что в каждой из затронутых огнем квартир заменили инженерные коммуникации, обновили стены, потолок, линолеум, установили новые окна и двери. Строители учитывали все пожелания жильцов.

Добавим, что завершается ремонт в последних наиболее пострадавших от огня квартирах. Кто-то из вартовчан переедет домой до Нового года. Градоначальник Нижневартовска отметил, что в следующем году будет отремонтирован фасад здания, а также выполнено благоустройство двора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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