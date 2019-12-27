Страшная трагедия на Сургутский дороге: «МАЗДА» сбила подростка
В 22:30 на проспекте Ленина города Сургут 47-летний водитель за рулем «МАЗДА» сбил девушку. Подробности инцидента сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.
Водитель совершил наезд на пешехода. Девушка 2003 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений она скончалась на месте.
По данным ГИБДД ХМАО, за минувшие сутки всего в округе произошло четыре ДТП. В них погиб один человек, и трое - получили травмы.
Сотрудники автоведомства задержали шесть водителей, управлявших автомобилями пьяными, двоих – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 13 водителей привлечены к ответственности.
- Необходимо снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, при движении в жилых зонах, вблизи школ и детсадов, а также в местах возможного появления пешеходов, - напоминают водителям инспектора ГИБДД.
Пешеходам же при переходе дороги нужно сначала убедиться, что их видят и пропускают водители.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU