Страшная трагедия на Сургутский дороге: «МАЗДА» сбила подростка

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-27T08:48:11+03:00

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В 22:30 на проспекте Ленина города Сургут 47-летний водитель за рулем «МАЗДА» сбил девушку. Подробности инцидента сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Водитель совершил наезд на пешехода. Девушка 2003 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

По данным ГИБДД ХМАО, за минувшие сутки всего в округе произошло четыре ДТП. В них погиб один человек, и трое - получили травмы.

Сотрудники автоведомства задержали шесть водителей, управлявших автомобилями пьяными, двоих – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 13 водителей привлечены к ответственности.

- Необходимо снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, при движении в жилых зонах, вблизи школ и детсадов, а также в местах возможного появления пешеходов, - напоминают водителям инспектора ГИБДД.

Пешеходам же при переходе дороги нужно сначала убедиться, что их видят и пропускают водители.

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ИСТОЧНИК KP.RU