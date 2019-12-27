2019-12-27T08:16:51+03:00
Происшествия

В Нижневартовске и Лангепасе обнаружили нелегальных мигрантов

Фиктивная регистрация грозит наказанием вплоть до уголовного
Руслан Савинов
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В Нижневартовске и Лангепасе обнаружили нелегальных мигрантовВ Нижневартовске и Лангепасе обнаружили нелегальных мигрантовФото: pixabay.com
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В ХМАО в ходе рейдов полиции регулярно находят незаконно пребывающих на территории России мигрантов. По данным пресс-службы УМВД Югры, очередных фиктивно поставленных на учет мигрантов накануне обнаружили в Нижневартовске и Лангепасе.

Так, вартовчанин осуществил фиктивную регистрацию сразу двух иностранных граждан без намерения предоставить им помещение для проживания. Теперь на него возбуждено уголовное дело.

Жительница Лангепаса также нарушила миграционное законодательство: она зарегистрировала у себя одного гражданина без предоставления жилья. Отмечается, что ранее она была неоднократно судима за подобные правонарушения. Возбуждено уголовное дело. Женщина под подпиской о невыезде.

По данным региональной полиции, всего за минувшие сутки в Югре случилось 35 преступлений: из них 22 уже раскрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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