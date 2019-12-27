Компания «Россети» ввела в работу подстанции в Югре и на Ямале

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-27T07:37:54+03:00

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Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти субъектах страны, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. В пуске объектов в режиме ВКС, в формате личного присутствия в ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» приняли участие губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Россети» суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей. Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тысяч человек. Формируется мощнейший импульс для социально-экономического развития целого ряда субъектов нашей страны. Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов, которые сегодня откроют свои двери для первых посетителей, смогут обслуживать более 50 тысяч человек в год и предложить новые сервисы», – подчеркнул в своем докладе глава «Россетей» Павел Ливинский.

Подстанция 110 кВ «Арго» обеспечит электроэнергией объекты нефтедобычи Среднебалыкского месторождения, к разработке которого приступило дочернее общество НК «Роснефть» ООО «РН-Юганскнефтегаз». Подстанция укомплектована высокотехнологичным инновационным оборудованием российского производства, которое отвечает всем современным требованиям, в том числе в области надежности и экологичности.

Оборудование и программное обеспечение ПС «Арго» соответствуют критериям цифровизации в части наблюдаемости и управляемости. Интеллектуальные системы подстанции способны собирать и передавать 896 сигналов телеметрии и 234 сигнала измерений. В рамках реализации проекта смонтировано более 14 км волоконно-оптической линии связи. Для организации цифровых каналов связи применяется грозотрос со встроенным оптическим модулем. Это не только обеспечивает удалённое управление подстанцией в режиме реального времени, скоростную передачу данных, но и позволит в перспективе реализовать систему онлайн-мониторинга высоковольтных линий.

Значимость объекта высоко оценивают не только нефтяники, но и руководство автономного округа. «Два лицензионных участка – Среднебалыкский и Среднебалыкский Южный – получили надежную, безопасную возможность обеспечения электроэнергией всего производственного процесса. Ранее месторождение испытывало дефицит электроэнергии, поэтому правительство автономного округа совместно с недропользователями, энергетиками в 2013 году утвердило «дорожную карту», в состав которой вошло мероприятие по созданию этой подстанции. За два года она была построена. Сегодня мы стали свидетелями ее включения. Объект является важнейшим узлом обеспечения надежности, эффективности, безопасности деятельности на месторождении, где в год добывается практически миллион тонн нефти. А это обеспечение устойчивости экономики нашей страны, поступления в бюджетную систему», – отметила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

В Ямало-Ненецком автономном округе поставлена под рабочее напряжение подстанция 110 кВ «ГДН», которая обеспечит электроснабжение дожимной компрессорной станции Еты-Пуровского нефтеконденсатного месторождения (объект ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).

Подстанция ГДН представляет собой новейший автоматизированный энергообъект, где установлено оборудование ведущих российских производителей: силовые трансформаторы по 40 МВА с инновационной системой осушки воздуха, открытое распределительное устройство 110 кВ с современными элегазовыми выключателями и разъединителями с дистанционным управлением, закрытое распределительное устройство 10 кВ с вакуумными выключателями.

Строительство объекта производилось в соответствии с концепцией цифровой подстанции: информационный обмен между подстанционным уровнем и микропроцессорными устройствами осуществляется по протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1. Среди основных преимуществ такой схемы – упрощение эксплуатации объекта в части мониторинга и систем диагностики, которые отображают информацию в режиме реального времени. Это позволит предотвращать отказы электрооборудования. Высокоскоростные оптические линии связи повысят надежность и обеспечат резервирование каналов связи.

«Компания "Россети Тюмень" – наш давний партнер, который не только снабжает северные города, но и создает заделы для обеспечения энергией ключевых объектов топливно-энергетического комплекса. Открытие подстанции в новом перспективном районе нефтегазодобычи – это важный шаг для развития ТЭК в округе. Приятно отметить, что объект открыт с опережением графика и максимальным использованием отечественного оборудования», – заявил на открытии губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Подстанции «Арго» и ГДН выполнены с применением передовых технологий и решений в логике концепции «Цифровая трансформация 2030». «Это энергообъекты последнего поколения, гарантирующие качественное энергоснабжение потребителей. Ввод подстанций позволит дочерним предприятиям НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» получить новые мощности для выполнения своих производственных программ и развития. Учитывая значимость развития нефтегазового комплекса для экономики Югры и Ямала, уверен, это положительно повлияет на социально-экономическое состояние регионов в целом», – прокомментировал генеральный директор компании «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.