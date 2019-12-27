2019-12-27T07:31:14+03:00
Общество

Самый массовый российский триатлон прошел в окружной столице

В январе пройдет рождественский забег
Руслан Савинов
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Самый массовый российский триатлон прошел в окружной столице. Фото администрации города.Самый массовый российский триатлон прошел в окружной столице. Фото администрации города.
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Зимний триатлон «Ice Man» уже в третий раз собрал жителей и гостей Ханты-Мансийска. По данным администрации города, соревнования прошли в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

Добавим, что зимний триатлон – вид спорта, представляющий собой комплекс соревнований из бега, велосипеда и лыж.

Мероприятие прошло при достаточно экстремальных условиях: на улице было -16 градусов. Участниками масштабного спортивного праздника стали жители Ямала, Югры, Тюменской, Курганской, Омской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга.

В триатлоне, победу одержали Евгений Дементьев и Татьяна Киприянова. Лучшей среди команд стала «Лед и Пламя» из Югорска, второе место у Нефтеюганска, третье – у Ханты-Мансийска.

Отметим, что 7 января пройдет рождественский забег, в котором также могут принять участие все желающие. Узнать подробности можно на сайте проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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