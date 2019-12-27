2019-12-27T06:44:22+03:00
Общество

В Югре запланировали мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом

Список полон разных событий
Руслан Савинов
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В Югре запланировали мероприятия по поддержке соотечественников за рубежомВ Югре запланировали мероприятия по поддержке соотечественников за рубежомФото: pixabay.com
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Состоялось заседание комиссии по работе с соотечественниками за рубежом, на котором подвели итоги года и запланировали программу на 2020 год. Подробности сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

- Вопросам поддержки соотечественников за рубежом сегодня уделяется большое внимание. Это один из главных приоритетов внешнеполитического курса нашего государства. Безусловно, все мы заинтересованы в налаживании равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами, и эта цель труднодостижима без активного участия в совместной работе объединений соотечественников, - сказала замдиректора департамента общественных и внешних связей Инна Арканова.

В ходе заседания участники обсудили проекты по поддержке соотечественников, реализованные в 2019 году, а также планируемые к проведению в 2020 году. В региональном правительстве рассчитывают на активную работу муниципалитетов и вузов, а также общественных организации автономного округа в работе по поддержке соотечественников.

Отметим, что в 2020 году планируется телемост «Мужество» с соотечественниками Испании, неделя русского языка в городах Словакии, привлечение соотечественников к реализации проекта «Медиаэкспедиция «Победа - одна на всех».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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