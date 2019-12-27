В канун нового года более ста нижневартовских семей отпразднуют новоселье

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-27T06:22:29+03:00

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Вартовчане, которые числились как нуждающихся в улучшении жилищных условий, начали получать ключи от заветных квартир. О сбывшихся мечтах семей сообщает городская администрация. Так, многодетная семья Рычаговых с шестью детьми получила просторное жилье в доме по улице Ленина.

- Мы очень счастливы, что обрели новое жилье. Особенно прекрасно, что это произошло перед Новым годом – чудеса случаются! Теперь у нас не две комнаты на восемь человек, а четыре. Постепенно сделаем ремонт, приобретем необходимую мебель, со временем переедем. В ближайшие дни поедем в новую квартиру, подумаем, кто как разместится, как все обустроим, – делится радостью Алена Рычагова.

Отмечается, что на 2019 год в списке учета нуждающихся в улучшении условий состоит более четырех тысяч семей и одиноко проживающих граждан. Уже 121 семья получила жилые помещения по договорам социального найма. В настоящий момент выдача ключей продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU