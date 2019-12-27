Погода в Югре 27 декабря: незначительное потепление

СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-27T05:54:47+03:00

Температура днем не опустится ниже -30 градусов

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 27 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -30, -35 градусов, днем -15, -20 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Днем пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -20 градусов.

В Сургуте станет пасмурно, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -30, -32 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -30, -31 градуса.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU