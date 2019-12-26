2019-12-26T15:29:29+03:00
Общество

В следующем году акция «Спасти и сохранить» начнется с набережной Лянтора

Сургутский район стал лидером в этом мероприятии в уходящем году
Руслан Савинов
Поделиться:
В следующем году акция «Спасти и сохранить» начнется с набережной ЛянтораВ следующем году акция «Спасти и сохранить» начнется с набережной ЛянтораФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На итоговом торжественном заседании организационного комитета XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» было решено дать старт мероприятию в 2020 году с набережной Лянтора. По сообщению лянторской администрации, встреча была посвящена результатам экологического образования в этом году у жителей района.

– Благодарю всех, кто принимал участие в акции. Благодаря вам Сургутский район признан лучшей территорией Югры в части отношений по сохранению окружающей среды. За 2019 год мы очистили 955 гектаров территории, собрали 2700 кубометров мусора. Всего в акциях приняли участие 25000 жителей Сургутского района. Пожалуй, главным практическим достижением этой работы можно считать ликвидацию 13 свалок, - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что в международной экологической акции «Спасти и сохранить» муниципалитет принимает активное участие с 2008 года. В 2019 году акция прошла под девизом - «Познавая природу, сохраняем ее!». Сургутский район признали лидером среди всех муниципалитетов Югры.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре подвели предварительные итоги операции «Ель» в 2019 году
В следующем году акция «Спасти и сохранить» начнется с набережной Лянтора
Экстремальный «Mamont Race» ожидает жителей окружной столицы
Родственники аутистов Радужного получили «Передышку»
Крупное ДТП произошло в Кондинском районе
Сургутский хлеб появился на полках еще одной крупной федеральной сети
Лучший молодой врач-профессионал живет в Нягани
Жители Сургута недовольны сбоями в система оплаты городского транспорта
Врачи Нягани спасли маленькую пациентку из Ханты-Мансийска
Озеро «Любви» и мост для поцелуев появятся в Сургутском районе
В Югре подведены итоги интернет-фестиваля «Я сердцем вижу мир»
Сургутские подростки, избившие сверстницу, избежали сурового наказания
Стали известны чемпионы первенства Югры по пауэрлифтингу
Ради новогодней гирлянды житель Нягани пошел на преступление
Суд рассмотрит дело сургутянина, укравшего телефон на вокзале
За год югорские спортсмены завоевали более двух тысяч медалей
В Березовском районе открылся новый детский сад
В Нижневартовском районе перешли на раздельный сбор отходов
Жители Югры стали чаще попадаться на уловки мошенников с сайтов бесплатных объявлений
Инстаграм главы Белоярского района признали лучшим среди глав муниципалитетов региона
Возможные сбои в работе скорой Нижневартовска на особом контроле