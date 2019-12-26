СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-26T15:29:29+03:00

В следующем году акция «Спасти и сохранить» начнется с набережной Лянтора Фото: pixabay.com

Сургутский район стал лидером в этом мероприятии в уходящем году

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На итоговом торжественном заседании организационного комитета XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» было решено дать старт мероприятию в 2020 году с набережной Лянтора. По сообщению лянторской администрации, встреча была посвящена результатам экологического образования в этом году у жителей района.

– Благодарю всех, кто принимал участие в акции. Благодаря вам Сургутский район признан лучшей территорией Югры в части отношений по сохранению окружающей среды. За 2019 год мы очистили 955 гектаров территории, собрали 2700 кубометров мусора. Всего в акциях приняли участие 25000 жителей Сургутского района. Пожалуй, главным практическим достижением этой работы можно считать ликвидацию 13 свалок, - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что в международной экологической акции «Спасти и сохранить» муниципалитет принимает активное участие с 2008 года. В 2019 году акция прошла под девизом - «Познавая природу, сохраняем ее!». Сургутский район признали лидером среди всех муниципалитетов Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU