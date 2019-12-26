Экстремальный «Mamont Race» ожидает жителей окружной столицы

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-26T15:08:10+03:00

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Открыта регистрация на зимний экстремальный забег «Мамонт Race Ханты-Мансийск». Об этом сообщает городская администрация.

Отмечается, что «Мамонт Race»- отличный повод, чтобы начать 2020 год со спорта в кругу друзей и преодолеть себя. Бегунов ожидает два километра дистанции, девять возводимых препятствий, природные подъемы и спуски. Но при этом трасса под силу каждому любителю спорта.

- Собирай команду из трех человек и на старт! Мы бежим, чтобы стать сильнее и насладиться красотами Самаровского чугаса. Все финишеры получат сувенирные медали, - сообщили организаторы.

Старт забега состоится шестого января. Участие для всех желающих бесплатное. Количество мест ограничено. Для участия обязательна регистрация на сайте, где указана карта и программа забега с часто задаваемыми вопросами и указанием места сбора.

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ИСТОЧНИК KP.RU