Родственники аутистов Радужного получили «Передышку»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-26T15:00:11+03:00

Стационар помогает семьям инвалидов освободить время на решение бытовых вопросов

Изменить размер текста: A A

Накануне губернатор Югры Наталья Комарова посетила стационар комплексного центра соцобслуживания населения в Радужном. Как сообщает региональное правительство, на базе стационара реализуется программа «Передышка».

В рамках этой программы проводится реабилитация по развитию навыков у инвалидов с аутизмом, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность.

Как отметили в департаменте соцразвития Югры, технология «Передышка» разработана для краткосрочного освобождения семьи от постоянного ухода. Внедрение технологии дает возможность членам семьи восстановить силы и решить бытовые вопросы.

Стационарное отделение рассчитано на десять койко-мест. Продолжительность курса пребывания – 21 день. В 2020 году услугами отделения воспользуются более ста инвалидов.

Деятельность Радужнинского комплексного центра социального обслуживания населения осуществляется в рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU