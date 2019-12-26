2019-12-26T15:00:11+03:00
Здоровье

Родственники аутистов Радужного получили «Передышку»

Стационар помогает семьям инвалидов освободить время на решение бытовых вопросов
Руслан Савинов
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Родственники аутистов Радужного получили «Передышку». Фото правительства ХМАО.Родственники аутистов Радужного получили «Передышку». Фото правительства ХМАО.
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Накануне губернатор Югры Наталья Комарова посетила стационар комплексного центра соцобслуживания населения в Радужном. Как сообщает региональное правительство, на базе стационара реализуется программа «Передышка».

В рамках этой программы проводится реабилитация по развитию навыков у инвалидов с аутизмом, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность.

Как отметили в департаменте соцразвития Югры, технология «Передышка» разработана для краткосрочного освобождения семьи от постоянного ухода. Внедрение технологии дает возможность членам семьи восстановить силы и решить бытовые вопросы.

Стационарное отделение рассчитано на десять койко-мест. Продолжительность курса пребывания – 21 день. В 2020 году услугами отделения воспользуются более ста инвалидов.

Деятельность Радужнинского комплексного центра социального обслуживания населения осуществляется в рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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