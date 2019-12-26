Крупное ДТП произошло в Кондинском районе

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-26T14:50:29+03:00

В больнице семь человек

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На трассе «Междуреченский – Мортка» Кондинского района случилось ДТП. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в кондинскую районную больницу было доставлено семь человек: из них четыре ребенка с травмами различной степени тяжести.

Для оказания медицинской помощи были привлечены силы и средства окружного центра медицины катастроф. Проведена оперативная работа по доставке специализированной бригады для оказания медпомощи пострадавшим - самолет.

По данным госавтоинспекции ХМАО, за минувшие сутки на территории Югры произошло четыре ДТП. В них погиб один человек, и четверо – получили травмы.

Сотрудники инспекции задержали троих водителей за управление транспортом пьяными, и еще троих – за повторное управление авто нетрезвыми. За выезд на встречку 17 водителей привлечены к ответственности.

ГИБДД округа напоминает, что зимой особенно опасно совершать резкие маневры в виде обгона и перестроения, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

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ИСТОЧНИК KP.RU