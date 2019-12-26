Лучший молодой врач-профессионал живет в Нягани

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-26T14:17:36+03:00

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Заведующая неврологическим отделением няганской окружной больницы Надежда Кубрякова стала победителем окружного конкурса-конференции профессионалов «Невролог года Югры 2019» в номинации «Молодой профессионал». О ее успехах и работе конференции сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В течение трех дней более полусотни специалистов региона, а также практикующих их коллег из Москвы, Томска, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийска обсуждали сложные и уникальные клинические случаи и участвовали в мастер-классах. Собравшиеся успели обсудить современные стратегии лечения рассеянного склероза, особенности детского инсульта.

– Конференция оказалась очень насыщенной и полезной. Все прозвучавшие лекции познавательны и полезны в нашей практике, особенно это касается раздела детской неврологии. Уже дома я провела те пробы и тесты, которые нам демонстрировали на конференции и не только как доктор, но и как мама, оценила их. Победой в конкурсе была удивлена, ну и, конечно, было очень приятно такое признание, поздравления коллег, - поделилась Надежа Кубрякова.

Вместе с ней были названы лидеры еще в четырех номинациях: «Лучший невролог», «Лучший детский невролог», «За верность профессии», «Лучшее неврологическое отделение».

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ИСТОЧНИК KP.RU