Жители Сургута недовольны сбоями в система оплаты городского транспорта

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-26T14:14:27+03:00

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Сургутяне жалуются на неоднократные сбои в системе оплаты проезда общественного транспорта. Сообщения с многочисленными жалобами появились на портале неравнодушных жителей «Твой Сургут».

Отмечается, что оплата была невозможна из-за технических сбоев, хотя на банковских картах сургутян было достаточно средств для совершения платежа. При этом все претензии шли к пассажирам и их картам, а не к сбоям системы, что и вызвало гнев горожан.

В администрации Сургута уточнили, почему такое могло произойти. Иногда карты попадают в стоп-лист из-за недостатка средств на них. Чтобы убрать карту из стоп-листа необходимо погасить задолженности. Но проблемы с выведением из стоп-листа могут возникнуть даже в случае погашения долга. Процесс исключения карты из злополучного листа иногда может занимать до десяти рабочих дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU